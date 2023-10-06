Проник в закрытый магазин и украл выручку

Севастопольские оперативники задержали мужчину, подозреваемого в краже более 300 тысяч рублей. Момент его незаконного проникновения в магазин и кражу выручки зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Установлено, что 25-летний местный житель вечером потратил все свои деньги на выпивку. Для продолжения банкета он решил раздобыть денег в находившемся неподалеку магазине. Пьяный мужчина попытался разбить стеклянную входную дверь в торговый зал, бросив в нее две бутылки. Стекла выдержали. Тогда злоумышленник силой дернул за дверные ручки и сломал замок. Внутри магазина в одном из ящиков стола он обнаружил торговую выручку — 307 тысяч рублей, похитил ее и скрылся. Украденные деньги потратил на спиртные напитки и развлечения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району. Статья «Кража» предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.