Проблемные дома достраивают

В прокуратуре Севастополя отметили положительную динамику в завершении строительства жилых комплексов на улицах Генерала Крейзера и Военных строителей.

Состоялось очередное заседание по вводу проблемных домов в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

На заседании рассмотрены перспективы ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по ул.Генерала Крейзера (застройщик ЖСК «Центр») и ул. Военных строителей (ЖСК «Скифия»), в строительство которых привлечены средства пайщиков. Сроки заселения в указанные объекты остаются нарушенными более двух лет.

В то же время первый заместитель прокурора Севастополя Дмитрий Теллин отметил положительную динамику в завершении строительства этих жилых комплексов. Так, были выполнены мероприятия по перераспределению земельного участка по ул. Генерала Крейзера, ведутся работы по подключению построенных домов по ул.Военных строителей к сетям газоснабжения, увеличено количество рабочих. Постоянный мониторинг темпов строительных работ продолжится.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы устранения ранее выявленных нарушений при строительстве домов по улицам Аргонавтов, 54, 56, Готской, 124-а, Качинский тупик, 22, Генерала Мельника, 26 и проспекта Генерала Острякова, 13А и СТ «Яблоня», уч.126. Как пояснили в пресс-службе, уже определены конкретные механизмы разрешения ряда проблемных моментов.

Также был заслушан отчет департамента капитального строительства о том, как выполняется «дорожная карта» в отношении 12 МКД, сведения о которых внесены в федеральный Единый реестр проблемных объектов (ЖСК «Остряково», ЖСК «Жилком», ПК ЖСК «Парковый-14», ЖСК «Корабел», ЖСК «Романсеро»).

О проблемных домах в прямом эфире ЦУР недавно высказался и.о.обязанности заместителя губернатора города Максим Жукалов.

«Эти дома проблемные в прямом смысле этого слова. По «Скифии» ситуация на контроле как у правительства так и у прокуратуры города. Регулярно встречаемся с застройщиком, обсуждаем графики, сроки. Большое социальное напряжение вызывал дом №9. Проблемы были связаны с подключением газового оборудования, расположенного в квартирах. Кроме того, собственники помещений выполнили самовольные планировки, в том числе, зачастую недопустимых с точки зрения строительных норм и правил», — заявил М.Жукалов.

По его словам, две недели назад был обеспечен доступ к квартирам и состоялись встречи с жителями. Строительная готовность трех домов оценивается как высокая, в этом году их уже планируется ввести в эксплуатацию.

«Что касается других проблемных домов, то это всегда подход индивидуальный, так как зачастую ситуация следующая: застройщик изначально получал технические условия на подключение индивидуального дома, соответственно, нет достаточных ресурсов и мощности по электроснабжению, по водоснабжению и водоотведению», — М.Жукалов.