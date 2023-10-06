Приняты меры для стабильности топливного рынка страны

Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер. Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

Увеличена доля продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12%, а для бензина 5-го класса — с 13 до 15%.

Продажа части топлива на бирже позволяет независимым АЗС приобретать его по рыночным ценам. Это снижает риски монопольного ценообразования. Изменения повысят объем предложения на торгах и увеличат долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.

Для противодействия серому экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты — 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов.

Также сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива.

Полуострову выделят дотацию

Вопрос цен на топливо в прямом эфире на телеканале СТВ прокомментировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он объяснил, что для насыщения внутреннего рынка и стабилизации цен на топливо правительство РФ приняло решение об ограничении экспорта из России бензина и дизельного топлива, а также другие меры. После этих решений цена на топливо на бирже начала снижаться. Но те партии, которые закупались ранее, по высокой цене, еще даже не доехали до полуострова.

— Автозаправочным станциям нужно будет в любом случае покрыть уже понесенные расходы, то есть еще какое-то время не снижать цены. Но решать вопрос нужно быстрее, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Ждать, когда пойдут наконец-то поставки дешевого нового бензина, придется от месяца до двух.

— Поэтому с Сергеем Валерьевичем мы обратились на имя президента с просьбой оказать содействие в гармонизации цен, хотя бы на уровне материковой части — Краснодарского края. Президент дал поручение Александру Валентиновичу Новаку и министерству финансов, чтобы разработать механизм краткосрочной компенсации. Должны дать дотацию, благодаря которой мы сможем компенсировать нашим заправщикам разницу в цене, — сообщил глава города.

В правительстве России сейчас дорабатывается необходимый инструментарий. Когда регионы получат дотацию, средства направят сетям АЗС, и те смогут снизить цену на топливо для севастопольцев.