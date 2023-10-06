По ночам не спят, а замеряют уровень шума

Жителям Корабельной стороны не дают спать звуки со стройки в районе Угольной пристани.

Активисты улиц Адмирала Макарова, Хрулёва, 1-я Бастионная, Рабочая, Ластовая бьют в колокола: жители района абсолютно лишены сна из-за расширения причалов 42, 43 и 44. Работы по вбиванию свай в дно береговой зоны идут там круглосуточно и даже в выходные дни.

По весьма эмоциональному замечанию члена общественного совета при департаменте архитектуры Севастополя Дины Мащенко, которая каждую ночь в своей квартире производит замеры шумов специальным оборудованием, даже вражеская атака на морзавод произвела меньше шума, чем работа гидромолотов у причальной стенки.

— В течение трех месяцев строители систематически нарушают закон города Севастополя о тишине, — возмущена активистка.

Обращения жителей в полицию и к сенатору Сергею Колбину не помогли. Полиция сообщила, что административных правонарушений при проверке не обнаружено. И Роспотребнадзор от прямого ответа уклонился.

Масла в огонь подлила информация о начале строительства канализационного коллектора с выводом в акваторию Севастопольской бухты. Укладка глубоководного выпуска производится в рамках строительства береговой базы судов в Угольной бухте.

Инициативная группа обратилась в Институт биологии южных морей РАН относительно экспертного анализа данного проекта, но получила ответ, что проектировщики запрос на экспертизу в севастопольский институт не подавали.

Тогда активисты написали обращение военному прокурору Черноморского флота, главному врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», директору департамента природных ресурсов и экологии, начальнику отдела геологического надзора и надзора за водными ресурсами, требуя провести проверки.

Тоже не спят

Кроме жителей Корабельной стороны долгое время не спят по ночам люди, живущие по соседству со стройплощадкой Нового Херсонеса — улиц Ерошенко, Н.Островской, Древней, Дм.Ульянова. Там непрерывно работают краны и экскаваторы, снуют грузовики — все гремит, грохочет и тарахтит в три смены.

А круглосуточная стройка оперного театра не дает высыпаться жителям прилегающих к мысу Хрустальный улиц.