Отпраздновали День учителя

В России 5 октября отмечается День учителя. В этот день севастопольским учителям вручали награды, подарки и говорили много хороших слов.

На проспекте Нахимова атмосфера праздника создавалась звуками духового оркестра: «...И, значит, нам нужна одна победа...» У входа в здание театра собрались нарядно одетые учителя, которых уже ждали места в зале и заранее подготовленные букеты цветов.

Как сообщил, выйдя на сцену театра им.Луначарского губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сегодня в Севастопольских школах и учреждениях дополнительного образования трудятся 3297 преподавателей.

«Каждый учитель совершает подвиг, и при этом мы двигаемся вперед. У каждого из нас есть прямозначимые видимые успехи», — приветствовал собравшихся в зале губернатор.

Далее он перечислил успехи, достигнутые за последний год в сфере образования: от ремонта школ, перестройки всей системы, включая воспитательный процесс, до приведения образовательной программы к единой по всей стране и введения новых учебников, что должно привести к более качественному образованию.

Вспомнил глава города и о том, что 2023 год объявлен годом педагога и наставника, одним из главных событий которого, по его словам, станет проведение в декабре итогового заседания Госсовета, к докладу на котором М.Развожаев сейчас готовится.

«Мы стараемся, чтобы проблематику, которая сегодня наших учителей больше всего беспокоит, донести до нашего руководителя. Уверен, что решение, которое будет принято по итогам года, помогут нам от многих проблем избавиться», — продолжил губернатор.

По его словам, один из таких вопросов связан с сохранением в школах учителей и обеспечением их служебным жильем.

«В этом году мы наконец-то сделали первый практический шаг. У нас наконец-то будут подписаны несколько соглашений о комплексном развитии территории. Это значит, что уже в конце следующего года мы первые квартиры начнем получать. Они будут обязательно переданы департаменту образования, как служебное жилье. Потом вместе с депутатами Законодательного собрания будем обсуждать о дальнейшем распоряжении и условиях распоряжения этим жильем», — педагогов М.Развожаев.

После губернатора слова поздравлений прозвучали из уст председателя Законодательного собрания Владимира Немцева, сенатора Екатерины Алтабаевой и депутата Госдумы Татьяны Лобач. Все они порадовали севастопольских учителей и педагогов дополнительного образования наградами, благодарностями и грамотами.

Так, за многолетний добросовестный труд в образовательных организациях нагрудными знаками Министерства просвещения Российской Федерации «За верность профессии» награждены учитель-дефектолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Александр Долженко, а также старший методист Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи Николай Шик.

Еще одним подарком для присутствующих стал спектакль Севастопольского театра имени Луначарского «Севастопольский вальс», который и был прерван сигналом воздушной тревоги. Участники праздника, а также задействованные в постановке артисты вынуждены были приостановить спектакль и спуститься в укрытие, где, судя по кадрам, которые сняли операторы телеканала «СТВ», полные оптимизма, провели время до самого отбоя тревоги.