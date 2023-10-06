Объявлен конкурс для социальных предпринимателей

В Севастополе до 15 октября будут принимать заявки на региональный этап конкурса «Мой добрый бизнес». Принять в нем участие могут социальные предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации.

«В Севастополе социальный бизнес стремительно растет. С мая этого года число социальных предприятий выросло более чем в полтора раза, что не может не говорить о социальной значимости», — сообщил директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

Конкурс будет проходить в три этапа: региональный, межрегиональный и федеральный. В нем восемь номинаций, в том числе, на лучшие проекты в сфере реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; социального туризма; здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

По словам Д.Профатилова, проекты участников конкурса затронут различные отрасли — здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культуру, социальный туризм, что будет содействовать решению насущных социальных вопросов общества, улучшая качество оказания социальных услуг.

Заявки могут подавать социальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества, а также социально ориентированные НКО. Для этого нужно воспользоваться сайтом конкурса «Мой добрый бизнес» или обратиться в севастопольские центры «Мой бизнес». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Региональный этап конкурса продлится до 20 декабря, межрегиональный — с 10 января по 1 апреля 2024 года, а федеральный — с 1 апреля по 31 мая 2024 года. Организаторы конкурса обещают подарить победителям ценные призы, памятные награды, оказать информационную поддержку. Будет и премия.

Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» проводится с 2015 года. Правда, раньше он назывался «Лучшим социальным проектом года». В этом году звание победителя получили 36 проектов по 12 номинациям.