Названы лучшие «Ворошиловские стрелки»

Лучшие результаты по стрельбе показали учащиеся гимназии №10, а в личном зачете Анастасия Солонько и Артем Токарчук.

На базе тира севастопольского отделения ДОСААФ 4 октября состоялся региональный детско-юношеский фестиваль «Ворошиловский стрелок». В мероприятии приняли участие шесть команд из образовательных учреждений города. Цель фестиваля — привлечение школьников к систематическим занятиям стрелковыми видами спорта.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки участвовали 14-15-летние ученики школ №9, 13, 23, 37, «Экотех +» и гимназии №10.

В командном зачете первое место завоевала гимназия №10, второе — школа №9, третье — школа №37. Лучший результат по стрельбе из положения с упора показала Анастасия Солонько из 10-й гимназии, по стрельбе из положения стоя — Артем Токарчук, школа №13.

Все команды продемонстрировали хороший уровень и качество практической подготовки, готовность к защите Отечества и психологическую устойчивость, сообщила пресс-служба регионального отделения ДОСААФа.