Мальки ставриды растут под охраной медуз

Севастопольский ныряльщик и подводный фотограф Сергей Ракша снял удивительные фотографии подводного мира, рассказывающие об уникальном симбиозе, который сложился в процессе эволюции между медузами и рыбами.

В одном из своих последний погружений он запечатлел, как мальки ставриды путешествуют в сопровождении взрослого корнерота, а при опасности забираются в полости купола медузы.

Это не единичный случай, а скорее закономерность, многие дайверы, плавающие в Черном море, рассказывают, что часто около медузы-корнерота околачиваются крохотные мальки ставриды. Во время опасности они быстро прячутся под купол медузы, сквозь который просвечиваются их тельца. Рыбки ловко избегают контакта со стрекательными клетками на щупальцах медузы, при этом чувствуя себя под колоколом корнерота в полной безопасности. В этом случае медуза — надежное убежище, в котором мальки прячутся от многочисленных подводных врагов. Но бывает, что неосторожный малек случайно нарывается на стрекала с ядом, тогда медуза, бывшая убежищем, становится врагом и спокойно его переваривает.

Противоположные взаимоотношения сложились у рыб и медузы-аурелии. Мелкие особи черноморских ставрид охотно объедают купол медузы, отрывая от него по кусочку. Медуза, зная, что ее ждет, пытается избегать места скопления стай прожорливых рыбок. Но если ей не повезет, то рыбки могут оставляют ее в покое только когда от медузы остается лишь верхняя часть купола и ободранная бахрома по краям.