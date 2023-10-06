Круговорот нужных вещей

Хорошие, но поднадоевшие вещи не нужно выбрасывать: их можно просто принести в один из благотворительных магазинов. В последнее время в Севастополе этот вид социального предпринимательства активно развивается.

В такие магазины приносят не только одежду и обувь, но и книги, посуду, детские игрушки, украшения и даже свадебные платья. Вещи либо продаются за приемлемые суммы либо вовсе отдаются бесплатно.

Прямо на входе магазина «Добрый Покупатель» на пл.Восставших, 4 посетителей встречает огромный белый медведь. Его принесла молодая пара — девушке гигантскую игрушку подарил бывший молодой человек, а нынешнему не хотелось воспоминаний о прошлом. Сейчас мишка ждет своего нового хозяина, но он настолько большой, что его никто не решается купить.

Покупатели идут в магазин с открытия и непрерывно. Например, одна семейная пара выбрала несколько комплектов школьной формы своему сыну. Дети из одежды и обуви вырастают быстро и зачастую их отдают в хорошем состоянии. Вещи приносят каждый день. То, что не по сезону — отвозится на склад ждать своего часа.

— К нам приходят совершенно разные люди — разных профессий, статуса и положения, с разными характерами и жизненными обстоятельствами. Кто-то покупает вещи, кто-то приносит. Некоторые люди благодарят, что мы у них взяли их любимые, но уже ненужные вещи, что их не пришлось относить в мусорные контейнеры и кому-то они еще принесут пользу, — рассказала социальный предприниматель и владелица магазина Елена Городниченко.

От памперсов до платьев для невест

В маленькое помещение магазинчика умещается невероятное количество всего: книги Достоевского, Чехова, Ли Харпера, Голсуорси и литература по воспитанию детей. А еще бижутерия, серебряные украшения, немного посуды, и много игрушек, одежды — особенно женской и детской, обуви. Есть даже открытая пачка памперсов и два свадебных платья.

— Бывшие хозяйки платьев выходили замуж лет двадцать-тридцать назад и вот решили их отдать. Правда, у нас они висят, наверное, уже около года. Мода меняется и молодежь, пожалуй, стала проще относиться к свадебным нарядам, предпочитает что-то более практичное. Как-то нам принесли отличную норковую шубу и шикарный длинный кожаный плащ — их быстро купили. Зато сейчас вот есть кроличий полушубок, — рассказала Е.Городниченко.

Деньги от реализации идут на аренду, оплату коммунальных услуг и зарплату продавцов. Но в таких магазинах есть и обязательная благотворительная составляющая. Так, каждое воскресенье с 10.00 до 18.00 магазин проводит бесплатную раздачу вещей. Их складывают в коробки и выставляют в коридор. Как правило, это то, что долго оставалось невостребованным или одежда, которую нужно чуть-чуть доработать: пришить пуговицу, вставить молнию. Можно взять себе оттуда все, что понравится.

— Год назад, когда началась СВО, мы активно сотрудничали с волонтерами, с Благочинием, отдавали вещи нуждающимся, в госпиталь. Как-то в наш магазин зашла женщина и сказала, что здесь хорошая энергетика. И теперь каждый месяц она мне переводит по две тысячи рублей «на СВО». Такое доверие для меня очень важно. Я эти отправляю в волонтерские организации, — говорит социальный предприниматель.

Кроме того, из старой одежды делается ветошь. Ее бесплатно отдают в Бахчисарайский храм, в собачьи приюты и за маленькие деньги — на СТО.

Такие разные покупатели

Порой случаются и курьезы. Как рассказала Е.Городниченко, как-то зимой пришла девушка, принесла свои летние вещи. Сотрудники магазина временно их отвезли на склад. Чуть позже она вернулась забрать свои летние брюки, но их сразу найти не удалось. Девушка пришла уже весной уже в качестве покупательницы и увидела свои брюки на вешалке.

— Мы обрадовались и сказали, чтобы она их забирала. Но девушка отказалась и их купила. Такое у нас происходит — люди отдают что-то, а потом могут передумать. Поэтому всегда нужно принимать взвешенное решение. Время от времени приходит мужчина, который в память о матери покупает вещи, которые были у них в детстве. Кто-то приходит, чтобы найти что-нибудь интересное, — сообщила Е.Городниченко.

Есть выбор благотворительных магазинов

Благотворительные магазины как социальное явление существуют уже более 50 лет. Зародилось это движение в Европе и США. Неравнодушные к чужим бедам люди начали заниматься коммерческой деятельностью с целью сбора средств для социально незащищенных слоев населения. Механизм работы таких магазинов довольно прост: одни люди, которые хотят освободиться от лишних вещей, приносят их для продажи в магазин, другие покупают то, что им нравится, по низкой цене, а вырученные деньги, в том числе, идут на благотворительные цели.

Благотворительные магазин «Добрые руки» стал чуть не первым таким магазином в Севастополе. Его еще в 2012 году открыли супруги Сергеевы.

По словам создателя проекта Максима Сергеева, часть людей приходят от социальных организаций и получают необходимые вещи — совершенно бесплатно. В экстренных случаях, например, при пожаре, можно просто прийти в магазин и взять все, что нужно. Часть вещей продается, но по очень низким ценам. Из этих денег обязательно выделяются суммы на благотворительность. У Сергеевых два магазина — один работает на ул.Хрюкина, 1, второй — на Проспекте Победы, 42 .

Гуманитарная благотворительная площадка «Территория добра» была создана командой координаторов НКО БФ Волонтеры «Сердце Севастополя». За вход посетитель платит 100 рублей. Сюда можно принести вещи или взять бесплатно необходимое.

— Каждый день волонтеры перебирают принесенные вещи и выносят их в зал. 100 рублей нужны на оплату аренды и коммунальных платежей. Самое необычное, что сюда приносили — товары из магазина для взрослых. Бывает, приносят и новые вещи, которые не подошли. А вот мужские вещи в дефиците, — рассказала друг «Территории добра» Маргарита Клименко.

По ее словам, благотворительностью, к сожалению пользуются некоторые оборотистые севастопольцы. Например, они бесплатно забирают детские коляски, а потом продают их на «Авито» или на рынке 5-го километра. Волонтеры их стыдили и просили так больше не делать, но это не особенно помогло. А еще, бывает, приносят откровенный хлам, который остается только выбросить.

«Территория добра» расположена по адресу: ул.Пляж Омега, д.4-13.

Кроме того, на улице Проспект Октябрьской революции, 42 есть еще один благотворительный магазин — «БлагоДарю».

А на севастопольском форуме в рубрике «Отдам даром» вещи отдают совершенно бесплатно. Есть такая же группа у севастопольцев в соцсети Вконтакте.