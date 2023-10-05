Путина просят выровнять цены на топливо на полуострове

Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил президента РФ Владимира Путина выделить федеральные средства на выравнивание цен на топливо на полуострове до среднего по стране. Об этом сообщил сам Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

«Мы с Михаилом Владимировичем Развожаевым (губернатор Севастополя — прим. ТАСС) обратились к президенту, обратились письменно, я в прошлый понедельник дозвонился еще до Владимира Владимировича, обратился к нему за помощью непосредственно с тем, чтобы принять меры для выравнивания стоимости бензина в целом по ЮФО. Я имею в виду для Крыма и Севастополя. <...> В принципе, до 7 рублей на литр топлива будет компенсировать федеральный бюджет по поручению президента», — цитирует ТАСС главу Республики Крым.

По словам С.Аксенова, сейчас литр дизельного топлива на полуострове стоит 72-73 рубля, а бензин 95-й и 92-й марок — до 65 и 58 рублей за литр соответственно. Дефицита топлива в Крыму нет.