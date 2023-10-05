Приговор за добычу гальки в Языковой балке оставлен без изменения

Севастопольский городской суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей 1951 и 1977 года рождения, которые в июне 2023 года приговором Нахимовского районного суда признаны виновными в добыче гальки в Языковой балке. Они организованной группой осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии, извлекли доход в крупном размере и причинили этим крупный ущерб государству.

Как следует из приговора суда, осужденные через подконтрольные им юридические лица с апреля по ноябрь 2019 года на земельном участке, расположенном в Нахимовском районе города Севастополя и прилегающих к нему земель, под видом противооползневых мероприятий осуществляли деятельность по добыче и реализации полезного ископаемого «галька» с использованием транспортных средств, специальной техники и привлеченных работников. Путем поэтапного снятия слоев грунта из недр извлекалась галька, которая в дальнейшем реализовывалась. Незаконно было добыто более 54 тысяч тонн полезного ископаемого, от реализации которого доход составил более 3 млн рублей.

Государству в лице города Севастополя причинен крупный ущерб, выразившийся в причинении вреда недрам, как объекту охраны окружающей среды, в результате утраты запасов полезных ископаемых, в размере более 80 млн рублей.

В ходе рассмотрения дела подсудимые вину в совершенном преступлении не признали. Районный суд, оценив доказательства по делу в совокупности, пришел к выводу о виновности подсудимых в совершении преступления. Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей каждому. Гражданский иск правительства города удовлетворен в полном объеме. Причиненный преступлением материальный ущерб в размере более 80 млн рублей солидарно взыскан с виновных.

В апелляционном порядке приговор суда обжалован осужденными и их защитниками. Проверив законность приговора суда первой инстанции, Севастопольский городской суд оставил его без изменений, отказав в удовлетворении апелляционных жалоб.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщила пресс-служба суда.