Пенсионерка пытается отсудить у «Аквамарина» деньги за несостоявшийся отдых

Женщина забронировала номер в отеле и внесла 220 тысяч рублей предоплаты. Позже из-за пандемии ковида она отменила бронь, а вот деньги теперь приходится возвращать через суд.

В Гагаринский районный суд города Севастополя поступило гражданское дело по иску о взыскании неосновательного обогащения. В апреле 2021 истец забронировала на сайте отеля Aquamarine Resort&Spa номер для себя, супруга и внучки на 10 дней — с 10 по 20 июля 2021 года. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, женщина 4 июля сообщила об отмене бронирования и попросила вернуть деньги, сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда.

Из гостиницы ей ответили, что бронь отменена, а деньги останутся на депозите отеля на ее фамилию. При этом другие сроки размещения не предложили. В феврале 2023 года 70-летняя пенсионерка снова дважды обратилась в «Аквамарин», а потом направила претензию. Но ответа не получила и обратилась в суд.

В исковом заявлении женщина пояснила, что 220 тысяч рублей для нее являются значительной суммой. Теперь она просит, чтобы отель вместе с основным долгом заплатил компенсацию морального вреда, неустойку и штраф.