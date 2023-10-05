Новые «Гардемарины» выходят в прокат

Это первая часть из новой дилогии, которая расскажет о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, сообщили в пресс-службе дистрибьютора «НМГ Кинопрокат».

«Сценарий «Гардемарины-1787», написанный в 2013-14 годах, был представлен «Фондом кино» на питчинг, а в 2018 году запущен в производство Министерством культуры [РФ] как два отдельных фильма: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Никто и не предполагал, что выходящие на экраны в 2023 году фильмы будут звучать так современно, словно сделаны вчера по спецзаказу, — цитирует С.Дружинину ТАСС. — Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний в фильмах «Виват, гардемарины» и «Гардемарины-3», но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе!»

Действие фильма разворачивается в Крыму 1787 года. Картина расскажет о новых приключениях гардемаринов в исполнении Дмитрия Харатьяна, Михаила Мамаева и Александра Домогарова, а также о новых молодых героях. «Жизнь — Родине, честь — никому!» — это девиз истинных воинов, передающийся из поколения в поколение, помогает им победить противников и помочь выиграть сражение при Кинбурне», — отметила режиссер. К своим ролям в продолжении также вернулись Михаил Боярский и Кристина Орбакайте.

Вторая часть «Гардемарины 1787. Война» выйдет в широкий прокат 16 ноября. В 2021 году в беседе с ТАСС С.Дружинина сообщила, что «Гардемарины 1787. Война» станет последним фильмом в серии.