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Земельные участки оформят еще для тысячи участников СВО

Свинцова Анна

Подготовить документацию для второго этапа выдачи земли для участников СВО планируется до конца 2023 года, заявил и.о.заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов в эфире ЦУР.

«Перспектива следующая — это вовлечение 60 гектар с общим количеством тысяча земельных участков. Надеюсь, до конца года мы эту работу завершим. Тоже будет необходимо разработать документацию по планировке территории, и провести дополнительные исследования для определения возможности перевода этих участков для индивидуального жилищного строительства», — рассказал М.Жукалов.

По его словам, «земельный ресурс в Севастополе конечный» и уже сложно подбирать территории. Кроме того, и.о.заместителя губернатора уточнил, что дороги будут строиться после завершения основного этапа строительства объектов ИЖС. В противном случае, дорожное полотно будет разбито, а вложение бюджетных средств — неэффективно.

В августе в правительстве города сообщили, что первым 447 участникам СВО и членам их семей отправлены уведомления о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность. К концу лета в очереди на получение земли числился 5 091 заявитель.