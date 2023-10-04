Земельные участки оформят еще для тысячи участников СВО

Подготовить документацию для второго этапа выдачи земли для участников СВО планируется до конца 2023 года, заявил и.о.заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов в эфире ЦУР.

«Перспектива следующая — это вовлечение 60 гектар с общим количеством тысяча земельных участков. Надеюсь, до конца года мы эту работу завершим. Тоже будет необходимо разработать документацию по планировке территории, и провести дополнительные исследования для определения возможности перевода этих участков для индивидуального жилищного строительства», — рассказал М.Жукалов.

По его словам, «земельный ресурс в Севастополе конечный» и уже сложно подбирать территории. Кроме того, и.о.заместителя губернатора уточнил, что дороги будут строиться после завершения основного этапа строительства объектов ИЖС. В противном случае, дорожное полотно будет разбито, а вложение бюджетных средств — неэффективно.

В августе в правительстве города сообщили, что первым 447 участникам СВО и членам их семей отправлены уведомления о предоставлении бесплатных земельных участков в собственность. К концу лета в очереди на получение земли числился 5 091 заявитель.