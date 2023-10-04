В СевГУ устроят молодежный фестиваль

В Севастопольском государственном университете 7 октября в четвертый раз пройдет Молодежный фестиваль ЮниФест «Энергия достижений». В этом году он будет приурочен к девятой годовщине университета.

В программе фестиваля — выставка потенциальных работодателей и презентация вакансий, беседы с федеральными экспертами и известными специалистами, которые поделятся своим опытом. Кроме того, ЮниФест порадует площадками для отдыха и творчества. Также состоится розыгрыш призов.

«В 2023 году ежегодный фестиваль для молодежи Севастополя выходит на федеральный уровень, а это значит, что принять участие можно будет из любого города нашей необъятной страны как в онлайн-формате, так и приехать на площадку фестиваля в СевГУ», — сообщили в пресс-службе университета.

Фестиваль будет интересен как студентам и работающей молодежи, так и обучающимся школ и колледжей, а также их родителям. На ЮниФесте расскажут о направлениях подготовки, образовательном и научном потенциале университета. Также организаторы мероприятия обещают познакомить посетителей с фиджитал-спортом (совмещением интерактивного футбола и футзала) и сообщают, что будет возможность «вкусно перекусить».

«Уже сейчас для всех желающих доступна интерактивная игра в социальной сети «ВКонтакте», где, выполняя задания и проявляя активность в официальном сообществе фестиваля, игрок сможет получить «юниты» и обменять их на призы», — рассказали в СевГУ.

Фестиваль пройдет в Севастопольском государственном университете по адресу: ул. Университетская, 33, с 10.00 до 20.00. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Регистрация участников на фестиваль доступна ссылке.