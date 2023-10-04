В Севастополе продолжается сбор винограда

Уже собрано 16 тысяч тонн винной ягоды на трех тысячах гектаров, это больше половины плодоносящих виноградников региона.

«Виноградари трудятся ежедневно, чтобы завершить уборку винограда. На сегодняшний день сбор урожая винограда составляет более 16 тысяч тонн», — сообщила пресс-служба департамента сельского хозяйства, отметив, что работа кипит в 30 виноградарских предприятиях региона, среди которых и общества с ограниченной ответственностью, и крестьянско-фермерские хозяйства.

За восемь месяцев текущего года крупными севастопольскими винодельческими предприятиями произведено 13,9 млн. бутылок вина, часть которого экспортируется в Республику Беларусь.

Виноградарство в Севастополе — одно из приоритетных направлений агропромышленного комплекса. В прошлом году на его развитие правительством города было выделено 406 миллионов рублей. Урожай 2022 года составил 27 тысяч тонн винограда, при этом в регионе работало около 50 винодельческих хозяйств и было выпущено почти 25 миллионов бутылок вина. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев докладывал президенту России Владимиру Путину осенью 2022 года в Сочи.

Тогда же он уточнил, что местные виноделы испытывают определенные трудности, связанные с развитием туристической деятельности в части решения земельных вопросов. Речь тогда шла о невозможности использования земель сельскохозяйственного назначения под нужды строительства на виноградниках — виноделен, дегустационных залов, гостиниц, запланированных при реализации проекта «Винная дорога». До сих пор этот вопрос так и не урегулирован.