В Правила землепользования и застройки внесли изменения

В уже принятые правительством Севастополя Правила землепользования и застройки 4 октября решением правительства Севастополя внесены изменения и дополнения. Изменения стали результатом работы профильной комиссии.

Как сообщила и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, замечания и дополнения граждан были рассмотрены на 13 заседаниях комиссии.

По результатам их рассмотрения, комиссия подготовила заключение с рекомендациями внести изменения в правила, с учетом принятых комиссией решений.

И.о.заместителя губернатора Максим Жукалов пояснил, что в ПЗЗ, в частности, включается реализация проекта «Терруар Севастополя» в части предельных параметров размеров земельных участков. По его словам, среди изменений есть и решения, которые были приняты в период утверждения ПЗЗ.

По его словам, та часть предложений, которую одобрили, примерно сопоставима с теми, что была отклонена и не вошла в состав проекта.