В Херсонесе можно увидеть процессионный крест X века

Так называемая капсульная выставка организована в здании Византийской истории музея-заповедника Херсонес Таврический. Это выставка одного экспоната, которую приурочили к церковному празднику Воздвижения Креста Господня.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, единственный экспонат – это процессионный (выносной) крест X–XI вв., который археологи обнаружили при раскопках жилых кварталов древних херсонесситов. Как удалось установить, изначально процессионный крест был полностью покрыт серебряной фольгой, о чем свидетельствуют сохранившиеся следы.

Сообщается, что с помощью штыря, отходящего от нижнего луча, крест крепился к древку, на котором его несли в дни христианских праздников или в других особых случаях, например, во время молитв об избавлении от нашествия врагов.

Посетить выставку одного археологического объекта можно до 29 октября с 9.00 до 17.00.