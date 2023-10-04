Украинская десантная группа направлялась к Тарханкуту

Российские самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки против объектов на территории Российской Федерации. <...> В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — цитирует сообщение ТАСС.

3 октября в Минобороны России сообщили об уничтожении дежурными средствами ПВО украинской противокорабельной ракеты «Нептун» над северо-западной частью Черного моря у побережья Крыма.