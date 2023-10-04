Учетчики «Заповедного Крыма» – самые наблюдательные в России

Наблюдатели команды «Заповедный Крым» в Международные дни наблюдения за птицами оказались самыми активными.

Традиционные Международные дни наблюдения проходили с 23 сентября по 1 октября во всем мире.

Как сообщает сайт «Заповедный Крым», по состоянию на 2 октября удалось зарегистрировать наблюдения участников из 72-х регионов России, которые учли более 251 074 особей птиц. В Крыму Международные дни наблюдения птиц совпали с акцией гражданской науки «Евразийский учет птиц».

Особенность этого года – соревнования команд, состоящих из представителей ООПТ со всей России.

В Крыму за птицами наблюдали пять групп от четырех государственных природных заповедников, входящих в состав объединенной дирекции ФГБУ «Заповедный Крым», все они, согласно правилам соревнований, объединились в одну команду наблюдателей.

За два дня соревнований им удалось зарегистрировать 194 вида, а общее количество наблюденных птиц составило 64338 особи.

Так, в ГПЗ «Лебяжьи острова» насчитали – 150 видов, в заповеднике «Опукский» и его окрестностях — 136, в Казантипском заповеднике – 23 вида, а в Ялтинский горно-лесном – пять.

Сообщается также, что на территории ГПЗ «Опукский» и в его окрестностях зарегистрировано 45184 особей.

Результаты проделанной работы принесли свои плоды – команда «Заповедный Крым» заняла первое место в России по количеству зарегистрированных видов и особей птиц среди команд наблюдателей из 62-х регионов.

В эти дни самыми встречающимися видами в Крыму стали скворец, лысуха, кряква.

Как написал в своей статье научный сотрудник ФГБУ «Заповедный Крым» Игорь Сикорский, самым доступным для фотографирования видом пролетных птиц оказался кулик – бекас Gallinago gallinago.