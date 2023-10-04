Тренировка по гражданской обороне прошла успешно

Сотрудники Севэлектроавтотранса приняли участие во Всероссийской масштабной тренировке по гражданской обороне. К мероприятию подготовились загодя, еще на учениях: сотрудники транспортного предприятия спускались в убежище и обрабатывали автобусы спецрастворами.

Во время тренировки по гражданской обороне 3 октября на территории Депо-2 ГУП «Севэлектроавтотранс» были развернуты и практически опробованы пункты выдачи средств индивидуальной защиты и специальной обработки техники. Комиссии было представлено специализированное убежище Депо-2, способное принять 150 человек, сообщили в пресс-службе в ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Крупномасштабная тренировка по гражданской обороне прошла во всех регионах России. Отрабатывались действия во время чрезвычайных ситуаций. Проводились условные аварийно-спасательные работы, эвакуация населения, а также прошли смотры личного состава и техники. В Севастополе мероприятие проходило, в том числе, на территории средней школы №4, Балаклавской ТЭС, в спецотряде ГУ МЧС.

Были отработаны практические вводные по пожаротушению, аварийно-спасательным работам — разбор завала, оказание помощи пострадавшим. Уделили внимание комплексу условных мероприятий по защите населения на территориях, которые, согласно замыслу, подвержены опасности из-за возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также в рамках тренировки состоялся строевой смотр личного состава и техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.