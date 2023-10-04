Стали известны обязанности восьмого вице-губернатора

С начала октября у губернатора Севастополя Михаила Развожаева девять помощников: один первый заместитель, а вместо семи — восемь рядовых заместителей.

О распределении обязанностей между первым замом и заместителями говорится в специальном губернаторском указе.

Так часть обязанностей и.о.замгубернаторов Павла Иено и Максима Жукалова берет на себя вновь назначенный исполняющим обязанности заместителя губернатора Николай Приставка. При этом некоторые обязанности перекладываются на и.о.замгубернатора Евгения Горлова.

Н.Приставка будет координировать и давать поручения по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами; разработкой планов (программ) приватизации госимущества; государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; государственного кадастрового учета недвижимого имущества; государственной кадастровой оценки объектов недвижимости; государственного земельного надзора, контроля (надзора) за деятельностью саморегулирующих организаций арбитражных управляющих; государственного надзора за деятельностью саморегулирующих организаций кадастровых инженеров на территории Севастополя; осуществления контроля за выполнением государственных и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности; организации мобилизационной подготовки и мобилизации в установленной сфере деятельности.

Кроме этого Н.Приставка осуществляет координацию и контроль деятельности департамента по имущественным и земельным отношениям и управления государственной регистрации права и кадастра.

За установленную сферу деятельности он несет персональную ответственность.

О новых кадровых назначениях в составе правительства Севастополя было объявлено 2 октября на аппаратном совещании. Представляя Н.Приставку, глава города сообщил, что Н,Приставка будет курировать вопросы имущественного и земельного блока, что особенно важно в связи с необходимостью скорейшего решения вопросов по выделению земельных участков участникам СВО.