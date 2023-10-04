Севастопольский ТЮЗ гастролировал в Казани

С 28 сентября по 1 ноября Севастопольский театр юного зрителя провел гастроли в Казани.

Спектакли шли сразу на двух площадках – в Казанском государственном татарском театре юного зрителя и Казанском государственном ТЮЗе.

В пресс-службе СевТЮЗа сообщили, что за четыре дня спектакли севастопольцев посетили пять тысяч зрителей. В гастрольном репертуаре – постановки, посвященные истории города, его героическому прошлому. В последний день гастролей коллективу вручили Благодарственное письмо Союза театральных деятелей Республики Татарстан.

Теперь коллектив вернулся в родной Севастополь и готовится к очередному театральному сезону, который начнется премьерой спектакля "Севастопольский мальчик" по произведению Константина Станюковича.