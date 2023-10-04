Поврежденную крышу после падения обломков БПЛА восстановит город

Частный дом в Инженерной балке, на который вечером 3 октября упали обломки сбитого БПЛА, будет восстановлен за счет города.

Об этом заявил 4 октября на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщил в ходе заседания и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов, повреждена крыша одного частного домовладения. Понесенный ущерб в форме ремонта будет возмещен хозяину за счет города.

Как сказал М.Развожаев, теперь необходимо сделать заключение и по традиции взять на себя выполнение ремонта.