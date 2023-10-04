Построят новую транспортную развязку

Строительство новой транспортной развязки Столетовский проспект – улица Шевченко начнется в текущем 2023 году. Об этом шла речь 4 октября на заседании правительства Севастополя. Средства на строительство выделены в форме субсидии Минстроя России.

Заметим, что о строительстве одноуровневой четырехполосной развязки шириной дорожного покрытия 15 метров говорили еще год назад. Согласно проекту, каждая из полос будет иметь ширину 3,5-4 метра.

Проектом также предусмотрено устройство тротуаров, парковки, велодорожки и автобусных остановок.