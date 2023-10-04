Пьяные мужчины дебоширили в кафе и магазине

Росгвардейцам в течение одного дня пришлось призывать к ответственности пьяных дебоширов в кафе и магазине. В кафе два приятеля подрались с персоналом, а в магазине нетрезвый покупатель выкидывал товар с витрин.

Сначала росгвардейцам поступил сигнал «тревога» из кафе в центре Севастополя. Там два товарища, хорошенько выпив, стали досаждать другим посетителям, а потом и вовсе набросились с кулаками на работников заведения, которые попытались утихомирить хулиганов, сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю.

Ночью росгвардейцам пришлось выезжать еще на один «пьяный» вызов в магазин на другом конце города. Нетрезвый 34-летний местный житель сначала громко матерился, а потом стал опрокидывать товар с витрин.

Всех пьяных злоумышленников задержали и доставили в полицию.