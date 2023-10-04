Новые слушания по генплану обещают в конце года

Публичные слушания по генплану Севастополя должны начаться в конце текущего года, сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов в прямом эфире Центра управления регионом.

«В настоящий момент завершается функциональное зонирование по территории города. Также завершается работа по комплексной схеме транспортной инфраструктуры, выполнена полностью схема коммунальной инфраструктуры. Сейчас работа ведется по перспективным сетям с учетом точек развития, которые в городе будут определены в составе проекта генерального плана», — заявил М.Жукалов.

Генплан для Севастополя дорабатывает ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». 10 января 2023 года был заключен договор на разработку соответствующей документации. Предполагается, что утверждение генплана наконец-таки произойдет в 2024 году.

Предыдущие слушания по новому генплану Севастополя проводили в 2017 году. Тогда они закончились скандалом и признанием, что документ нужно полностью переделать.