Не согласны с изъятием участков под КОС «Южные»

Владельцы земельных участков, которые будут изымать для прокладки сбросного коллектора КОС «Южные», выразили несогласие с таким решением на общественных обсуждениях. Заключение о результатах обсуждений опубликовано на сайте правительства Севастополя.

Общественные обсуждения по откорректированному проекту очистных сооружений прошли с 19 сентября по 3 октября. Экспозицию документации, размещенную на сайте городского департамента архитектуры и градостроительства, посетили 911 человек, а 17 севастопольцев высказали свои замечания и предложения.

Несколько предложений звучат так: «Категорически возражаю против прокладки труб канализационного коллектора через земельный участок (указан номер-ред.) и его изъятия». Некоторые владельцы участков предложили «проложить трубы канализационного коллектора, не затрагивая земельный участок», а три человека потребовали внести сведения о жилом доме, расположенном на земельном участке, который планируется изъять.

Кстати, дома владельцев участков, судя по всему, строились основательно. Так площадь одного из домов составляет 186 квадратных метров, второго — почти 164 кв.м., а третьего — около 122 кв.м.

Только под одним предложением организаторы обсуждений написали свою рекомендацию о том, что «необходимо проработать возможность учета данного замечания в документации по планировке территории». Для всех остальных горожан была написана общая информация о том, что проектируемый объект входит в государственную программу социально-экономического развития и является жизненно важным для Севастополя. А разработчик и так уже выбрал оптимальное техническое решение для обеспечения города необходимой инженерной инфраструктурой, с учетом перспектив его развития.

В общем, выводы общественных обсуждений сделаны: «Предложения и замечания от участников общественных обсуждений проанализированы. По каждому дан аргументированный ответ». Проект внесения изменений по проектировке и строительству КОС «Южные» рекомендовано отправить на утверждение.

Всего для строительства КОС потребуется полное изъятие около 30 земельный участков. В документации особо отмечено, что все эти участки расположены на существующей трассе сбросного коллектора и при правильном ведении земельного учета находится там не должны вообще.