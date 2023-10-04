Лучше всех стреляют в управлении по работе с личным составом

В УМВД России по Севастополю прошел турнир по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

В соревнованиях на полигоне, проводимых под эгидой Региональной организации общества «Динамо», приняли участие 68 сотрудников различных УМВД России по Севастополю. В программу было включено выполнение двух упражнений с расстояния 25 метров — стрельба по неподвижной мишени и скоростная стрельба с переносом огня по фронту после перемещения.

В командном зачете победителем стрелкового турнира стала команда управления по работе с личным составом, второе место у отдельного батальона ППС им.Бузина, а третье — у команды управления по контролю за оборотом наркотиков.

Победители в личном зачете (мужчины и женщины тут соревновались отдельно) получили дипломы и медали, а команды были отмечены спортивными кубками.