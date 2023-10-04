Хотел украсть виски стоимостью 25 тысяч рублей

Установлено, что молодой человек специально пришел за добычей в один из супермаркетов. В торговом зале он сделал вид, что выбирает подходящий алкоголь, и, выждав момент, когда поблизости никого не будет, с бутылкой виски направился к выходу. Его остановили сотрудники охраны, которые заметили подозрительное поведение покупателя и установили, что он не оплатил товар, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы службы полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. Свой поступок турист объяснил желанием в дальнейшем перепродать украденный элитный алкоголь. За покушение на кражу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Крал для коллекции

В пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Крыму и Севастополю уточнили детали инцидента. Выяснилось, что задержали незадачливого покупателя росгвардейцы.

«Злоумышленник продумал, как ему казалось, удачный план: он подошел к кассиру и в доброжелательной манере повел разговор о выбранном им товаре. Мужчина расспросил сотрудницу магазина о качествах напитка, его подлинности и с чем связана его высокая стоимость. Получив ответы, покупатель с невозмутимым видом попытался покинуть магазин. На замечания и просьбы оплатить товар злоумышленник не реагировал», — рассказали в пресс-службе.

Росгвардейцы выяснили, что парень нигде не работает, а дорогостоящий товар молодой выбрал для своей коллекции. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя доставили в отдел полиции.