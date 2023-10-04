ГИБДД просит в МРЭО пока не ездить

В настоящее время ведутся работы по устранению технического сбоя в работе информационных ресурсов Госавтоинспекции. Когда систему починят, МРЭО «отработает до последнего клиента».

Специалисты профильных подразделений МВД России принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции в стране, сообщили в пресс-центре МВД России.

В связи с возникшими неполадками увеличено время предоставления госуслуги по регистрации транспортных средств. МВД России просит граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в ближайшие часы.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Все обратившиеся граждане смогут получить требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», отметили в Пресс-центре МВД России.