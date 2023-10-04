Дом для сирот построили

В Севастополе прокуратура отстояла в суде права сирот на жилье и пристально контролировала строительство 36-квартирного дома для них.

Прокуратура города провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и и детей, оставшихся без попечения родителей. Было установлено, что ряд относящихся к этой категории лиц включены в льготный список на обеспечение жильем во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись. Пришлось через суд заставить департамент капитального строительства города выполнить обязанность обеспечить сирот жильем. Исполнение судебных решений 2021 и 2022 годов находилось на контроле прокуратуры. Данная работа проводилась во взаимодействии с правительством Севастополя.

Прокуратурой обеспечивалось и надзорное сопровождение строительства жилого многоквартирного дома по ул.Шевкопляса в Инкермане. Квартиры в нем предназначены для сирот. Чтобы стройка не стала долгостроем, по актам прокурорского реагирования были приняты меры: правительство города выделило дополнительное финансирование в размере 60 млн рублей для завершения стройки. Дом на 36 квартир для детей-сирот введен в эксплуатацию. Квартиры полностью благоустроены и готовы для проживания. Они оборудованы сантехникой, плитой, выполнена чистовая отделка.

4 октября с участием прокурора города Севастополя Максима Жука в торжественной обстановке 25 сиротам вручили ключи от их квартир. Оставшиеся ключи будут переданы хозяевам в ближайшее время.

Таким образом, мерами прокурорского реагирования в Севастополе восстановлены жилищные права 36 детей-сирот, сообщила старший помощник прокурорагорода по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.