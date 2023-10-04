Дизайн-код Севастополя уже разработан

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов в прямом эфире ЦУР, отвечая на актуальные вопросы севастопольцев.

Оказалось, горожан возмущают неряшливые броские рекламные вывески на зданиях на городском кольце, где почти каждый дом является архитектурной достопримечательностью и объектом культурного наследия. Неравнодушные севастопольцы требуют убрать или привести к единому стандарту вывески аптек, магазинов, парикмахерских и других коммерческих заведений, которые реально уродуют центр города.

М.Жукалов заметил, что он знает о проблеме, которая, по его мнению, распространяется шире простых вывесок.

— Проблема также затрагивает нанесение рекламы на асфальтовые покрытия и фасады зданий. Хотел бы сразу сказать, что такой тип рекламы запрещен. Это не допустимо, — предостерег замгубернатора.

Даже есть постановление правительства, которое регулирует подобные отношения. Установлены определенные условия для рекламных вывесок. Например, они должны быть изготовлены из светопроникающих материалов, соблюдены требования к ширине и высоте шрифта. По мнению М.Жукалова, существующие правовые нормативы достаточны для регулирования данного вопроса. Кроме этого он заметил, что уже длительное время разрабатываемый и обсуждаемый дизайн-код Севастополя, подготовлен.

— На ближайшее заседании архитектурно-художественного совета он будет вынесен. Рассмотрим, если будет одобрен, будем утверждать и применять: давать в качестве примера для собственников помещений, чтобы они им руководствовались. Запретить вывески мы, конечно, не можем, потому что это информирование потребителей услуг и предусмотрено законом. Попытаемся ввести уличную рекламу в цивилизованное русло и обеспечить надлежащий контроль, — заверил чиновник.

По его словам, контрольно-надзорная функция возложена на департаменты городского хозяйства и архитектуры. Поэтому будут проводиться проверки, которые не было в последние несколько лет в связи с мораторием на их проведение в связи с пандемией и СВО.

— Нынешние критерии также достаточно жесткие, поэтому в случае, если вывеска не соответствует требованиям, то собственнику будет выписано предписание, предостережение, а в дальнейшем, возможно, и применение административного наказания.

Напомним, что в декабре 2022 года департаментом архитектуры был заключен контракт с московским «Бюро Atlas» на разработку дизайн-кода Севастополя. Непосредственно предметом разработки стало формирование типологии информационных конструкций, вывесок и элементов фасадов, допустимых к размещению в городе Севастополе. Созданный специалистами регламент должен сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду — уникальный архитектурный облик города.