БДК «Минск» восстановят по обновленному проекту

Большой десантный корабль «Минск» проекта 775, поврежденный в доке Севморзавода, восстановят по обновленному проекту. У него изменится верхняя надстройка, а также будет пересмотрен состав вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования.

Проект модернизации большого десантного корабля (БДК) «Минск» уже разработан, он предполагает изменение верхней надстройки, пересмотр состава вооружения и бортового радиоэлектронного оборудования, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве и кораблестроительной отрасли.

Скорее всего, есть несколько вариантов восстановления корабля.

— Конкретный проект будет зависеть от решения командования ВМФ, — отметил он. — В Севастополе давно стоит БДК «Ольшанский» этого же проекта, ранее принадлежащий ВМС Украины. Его можно использовать при восстановлении «Минска». Но эти БДК строились давно, поэтому надстройки могут получить новую архитектуру. Тут пригодится опыт, полученный при строительстве новейших БДК 11711 «Иван Грен», — отметил эксперт.

«Минск» пострадал в результате украинского ракетного удара в ночь на 13 сентября 2023 года, когда находился на ремонте в сухом доке Севастопольского морского завода. Тогда же повреждения получила подводная лодка «Ростов-на-Дону», стоявшая в соседнем доке. В результате удара пострадали 24 человека.

По Севастополю в тот день было выпущено 10 крылатых ракет, семь из которых были сбиты.

В Минобороны РФ сразу же сообщили, что поврежденный «Минск» и дизельная подводная лодка «Ростов-на-Дону» будут полностью восстановлены и продолжат нести боевую службу в составе Военно-морского флота.

«Минск» вошел в строй 30 мая 1983 года и был включен в состав Балтийского флота.