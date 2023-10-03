Сквер у Петропавловского собора начинают ремонтировать

ГБУ «Парки и скверы» подписало контракт на 21,4 млн рублей с ООО «Авес-строй» на выполнение работ по капитальному ремонту сквера у собора Петра и Павла.

Сквер, расположенный в Ленинском районе Севастополя, выполняет эстетическую, рекреационную, экологическую функции районного и общегородского значения и входит в состав государственной программы «Развитие и реформирование города Севастополя на 2015-2020 годы, сказано в подписанном контракте.

Согласно техническому заданию подрядчик обязан произвести демонтажные работы, прокладку инженерных сетей, обустроить пешеходные дорожки покрытиями из бетонной и крупноформатной плитки, асфальтобетона и гранитных бордюров; организовать газоны и цветники; произвести высадку зеленых насаждений; огородить все забором; установить скамейки, урны и другую уличную мебель и малые архитектурные формы. Вверху на подпорных стенах необходимо использовать парапетные гранитные плиты с шероховатой поверхностью. Внизу подпорных стен — цельные гранитные ступени, что обеспечит их долговечность. Поверхность ступеней должна быть подвержена термообработке для придания «противоскользящего» свойства.

Окончание работ запланировано на 30 ноября текущего года, а контракт действителен до 29 января 2024 года.

О капремонте сквера заговорили еще в 2020 году. Тогда подведомственная организация департамента городского хозяйства ГБУ «Парки и скверы» также подписала контракт на 40 миллионов рублей с ООО «СК-сервис» на благоустройство общественной территории. Проектную документацию на объект разработала воронежская фирма ООО «Технодорпроект». Тогда завершить реконструкцию планировали в ноябре 2020 года.

В течение 2020 года разработанный проект несколько раз предъявляли севастопольцам на обсуждение. В результате обнаружилось, что разработчики забыли предусмотреть охранные зоны для расположенного на этой территории собора. Документацию отправили на доработку, а после и вовсе о нем забыли. С тех пор прошло почти два года.

Наконец-то этим летом на территории провели необходимые археологические изыскания и никаких объектов археологического наследия в границах сквера не обнаружили, что дало зеленый свет на проведение строительно-монтажных работ.