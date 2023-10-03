Решения по ликвидации дорожной пробки у «Матроса Кошки» пока нет

Ремонтные работы по реконструкции подземного перехода на остановке «Матрос Кошка», начавшиеся в понедельник 2 октября, привели к огромной дорожной пробке, которую не удавалось урегулировать все утро.

Жители города вынужденно боролись с ситуацией, как могли – в основном, добираясь до центра города пешком.

Для и.о.заместителя губернатора Павла Иено возникший транспортный коллапс также стал неожиданностью, о чем он доложил в тот же день на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Специально на прошлой неделе провели совещание, рассказали, как будут производиться работы, что это не повлияет на движение общественного транспорта. Все люди проснулись и поехали, не обращая внимания на информацию, которую мы доложили, – посетовал П.Иено.

По его словам, теперь понадобится время, чтобы разработать механизм решения проблемы, причем, никак не меньше недели.

– В любом случае, мы для себя отвели эту неделю для того, чтобы посмотреть, какие возможны еще механизмы применить, чтобы снять нагрузку на данную транспортную развязку, – озвучил он дальнейший план действий.

В качестве варианта, рассматривается регулировка движения по улице Ревякина.

– По Ревякина мы предусматривали в целом пересмотреть эту улицу, запустить там двухстороннее движение – документация находится в стадии проектирования. Посмотрим на трафик и, если это возможно, как один из вариантов сделаем реверсивное движение. Посмотрим, как работают светофоры, как едут машины. В течение недели подкорректируем работу в данном месте. – продолжил П.Иено, в очередной раз обратившись к горожанам с просьбой учитывать данную ситуацию и пользоваться общественным транспортом.

Он также анонсировал проведение основных работ по подземному переходу в местах спуска, где планируется обустройство для маломобильных граждан лифтов.

На это губернатор Михаил Развожаев предложил продумать вопрос выполнения каких-то работ не днем, а ночью, поставив тем самым жителей района перед выбором: шум ночью или пробка днем.

П.Иено обнадежил сообщением, что при сроке выполнения контракта в конце 2024 года, планируется, что к летнему сезону все работы будут выполнены.