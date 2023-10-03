Разберутся с опасным недостроем на Героев Бреста

Речь идет о полуразрушенном недострое в районе общеобразовательной школы №54 на ул.Героев Бреста, 58.

Жители района обеспокоены, что недоснесенный до конца городом дом представляет опасность для школьников, которые проходят по территории не огороженного аварийного объекта. Вопрос рассмотрели 2 октября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Как убежден замгубернатора Евгений Горлов, объект огорожен, и он не понимает, каким образом за ограждение попадают дети.

— Есть решение суда по приостановлению работ. Не знаю, как туда проникают дети. Поговорим с собственниками, чтобы закрыли проход, — сказал Е.Горлов.

По его словам, там есть два хозяина, собственник земельного участка обратился в суд, где действия по сносу были приостановлены решением суда до выяснения обстоятельств.

— Человек судится с нами на предмет, чтобы завершить снос самому, — пояснил Е.Горлов. По его словам, на завершение сноса у собственника есть еще месяц.