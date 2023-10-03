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Расходы севастопольцев на оплату ЖКХ одни из самых низких по стране

Хрулёва Инга

Севастополь по итогам прошлого года занял третье место среди российских регионов по доле затрат на жилищно-коммунальные хозяйство.

По итогам 2022 года потребительские расходы российских семей выросли на 12,5%, одна из самых значительных статей их бюджета — оплата услуг ЖКХ. Однако доля этих затрат в структуре потребительских расходов в прошлом году незначительно снизилась, об этом сказано в исследовании РИА Новости.

Так, в Севастополе доля затрат на ЖКХ составила 6,7%. В годовом выражении она снизилась на 0,3 процентных пункта. В среднем расходы на ЖКУ и топливо в месяц севастопольской семье обходились в 3389 рублей.

Наименьшая доля затрат на ЖКХ также отмечена в Дагестане (6,2%) и Курской области (6,6%). Всего жители 48 регионов тратили на услуги ЖКХ не более 10% своих потребительских расходов, отмечают эксперты.

Самая большая доля расходов на ЖКХ отмечена в Магаданской области (13,7%), Камчатском крае (13,5%) и на Чукотке (13,4%). Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов России.

В Крыму доля расходов составляет 9,95% или 3726 рублей, в Краснодарском крае — 8,9% или 4526 рублей, Ростовская область — 10,9% или 4955 рублей, Санкт-Петербурге — 8,5% или 6165 рублей, в Москве — 10,9% — 9925 рублей.

Расходы на ЖКХ для целей исследования включали расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо для освещения и отопления жилья.

При этом Севастополь в аутсайдерах по уровню зарплат в рейтинге среди 100 крупных городов и административных центров России.