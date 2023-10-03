Проекты ремонта причалов катеров пока делать не будут

В августе и.о. замгубернатора Павел Иено заявлял, что проектно-изыскательские работы по причалам планируется выполнить в текущем году вместо запланированного срока в 2026. Речь шла о четырех причалах: на площади Нахимова, Захарова, на Радиогорке и в Инкермане.

«Причальная инфраструктура вся изношенная, она в аварийном состоянии. В этом году мы приступаем к проектированию четырех причалов — это город Инкерман, Радиогорка, площадь Захарова и площадь Нахимова. Появятся новые причалы и соответствующая инфраструктура, к этому времени подтянем катера, обновив существующие, и вдохнём жизнь в морское сообщение города», — обещал тогда П.Иено.

Он подчеркивал, что на проектирование уйдет около года. Соответственно, начать строительство можно будет в 2024 году. Но уже через месяц оказалось, что заявленным планам осуществиться в ближайшем будущем не суждено.

Это не первый сдвиг сроков по началу реконструкции причалов за последние несколько лет. О переносе капремонтов причалов на неопределенное время заявлял губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 2021 году. Позднее стало известно, что срыв сроков тогда был связан с тем, что выполненная проектная документация не прошла госэкспертизу. Сейчас можно констатировать, что в наиболее плачевном состоянии находятся причалы на Радиогорке и в Инкермане, последний уже не эксплуатируется более года.