Поймали 58 тысяч «зайцев»

ГУП «Севэлектроавтотранс» провел в сентябре несколько тысяч проверок в троллейбусах и автобусах без кондукторов. Оказалось, что в общественном транспорте ездит впечатляющее количество безбилетников — более 58 тысяч.

За сентябрь в ходе 10 962 проверок выявлено 58 477 пассажиров, оплативших проезд в присутствии ревизоров, сообщили в пресс-службе ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Только в последнюю декаду месяца контролеры провели почти 3,2 тысячи проверок. В результате за 10 дней было выявлено 18,3 тысячи безбилетников. В связи с этим транспортное предприятие обратилось к севастопольцам, попросив горожан в обязательном порядке оплачивать проезд в общественном транспорте.

За месяц автобусами и троллейбусами Севэлектроавтотранса перевозится около 4,5 млн пассажиров.