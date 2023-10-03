Обворовал соседку и пекарню

Ранее судимый 41-летний севастополец за несколько дней обчистил квартиру соседки, пока она лежала в больнице, а потом и пекарню. Украденную бытовую технику он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил.

«Местный житель узнал, что его пожилая соседка находится на лечении в больнице, а ключ от своей квартиры хранит в подъезде, и решил воспользоваться этим. Он тайно открыл дверь в чужое жилище, проник внутрь и похитил бытовую технику: телевизор, микроволновую печь, электрический чайник и аудиоколонки общей стоимостью 13 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Через несколько дней мужчина решил продолжить криминальную деятельность. На этот раз добыча оказалась крупнее: ночью он взломал дверь пекарни и похитил кофемашину стоимостью 250 тысяч рублей. Деньги от реализации бытовой техники потратил на покупки и развлечения. Часть украденных вещей была изъята в его квартире во время обыска.

Потерпевшие обратились в полицию. Подозреваемого оперативно задержали. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до шести лет лишения свободы.