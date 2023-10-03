Готовят учреждения к воздушной тревоге

У властей Севастополя есть понимание, что, как и в какие сроки нужно сделать, чтобы город был готов пережить вражеские атаки.

В качестве профилактической меры по подготовке к воздушной тревоге в Севастополе поручено провести дополнительные организационные мероприятия в учреждениях здравоохранения, спорта, образования и культуры. Тему обсудили 2 октября на аппаратном совещании в правительстве города.

Индивидуальные планы действий

По словам заместителя губернатора Игоря Михеева, проведены совещания с директорами и замами учреждений здравоохранения, спорта и культуры, на которых утвержден порядок действий соответственно инструкциям и плану действий каждого учреждения в случае сигнала воздушной тревоги.

— В каждом учреждении в индивидуальном порядке, в зависимости от категории учреждения и наличия или отсутствия заглубленных помещений для укрытия, разработан план действий. В большинстве организаций план уже утвержден на конец недели, в ряде учреждений он сейчас дорабатывается совместно со специалистами департамента общественной безопасности, — доложил И.Михеев. Он также сказал, что каждому департаменту утверждена инструкция, в том числе по проведению инструктажа.

— Сейчас к этой инструкции каждое учреждение разрабатывает индивидуальный план действий, исходя из своей структуры. Тренировочные мероприятия начались уже с четверга, — сообщил И.Михеев.

Полностью разработали инструкции

Заместитель губернатора Александр Кулагин продолжил доклад информацией о проведении полной инвентаризации не только в департаменте здравоохранения, но и в подведомственных организациях департамента соцзащиты, где есть стационары.

— Провели полностью инвентаризацию наличия защитных сооружений, снабжения водой, проверили доступность сигнала оповещения — во всех ли точках города слышно сирену, полностью разработали инструкции, — сообщил А.Кулагин.

Он также рассказал о проведении нескольких учебных мероприятий, с объявлением учебной тревоги и проработкой действий. В одном из таких мероприятий А.Кулагин поучаствовал лично.

— В инфекционной больнице посмотрел, как там все происходит. Есть понимание, что у нас все коллективы готовы. Отрабатываем механизм укрытия всех посетителей во всех заведениях. На сегодняшний день, есть понимание того, что остались отдельные моменты, по которым надо доработать, на этой неделе проведем несколько плановых учебных тревог, — сказал А.Кулагин.

Активность удвоят

По словам губернатора, в этой работе главная координирующая роль принадлежит департаменту общественной безопасности, который подчиняется лично губернатору. А решение вопросов коммуникации с жителями города поручены замгубернатора Евгению Горлову.

— Мы договорились удвоить активность, связанную и с работой с людьми. Главный вопрос сейчас — даже не в отсутствии какой-то готовности, есть укрытия подвального типа, в которых еще надо разобраться с самостроями и клетушками внутри подвалов, которыми уже никто не пользуется много лет. Тем не менее, эти вопросы надо урегулировать. При этом понятно, что самое главное — это коммуникация с людьми, – обратился к своему заму М.Развожаев.

Он поручил оказывать организационную помощь жителям по приведению в порядок помещений укрытий. Что касается обеспечения освещения и замены дверей, то это, по его словам, должны сделать управляющие компании.

В Школе искусств знают, что делать

Об этом 2 октября сообщил губернатор Михаил Развожаев после торжественного открытия первого учебного года в новом учебном заведении Севастополя.

— Начиная учебный процесс, мы, конечно, тоже не могли об этом не подумать. Здесь есть достаточно обширные помещения заглубленного типа, которые могут служить укрытием для всех, кто одномоментно находится на занятиях и для педагогов. С этой точки зрения здесь все оборудовано, подготовлено и в случае получения соответствующего сигнала люди знают, что делать, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» М.Развожаев.