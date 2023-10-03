Экс-директор аквапарка ответит в суде за несчастный случай с мальчиком

Бывший директор компании-арендатора аквапарка «Зурбаган» предстанет перед судом. Он обвиняется в том, что не обеспечил безопасность посетителей, из-за чего шестилетний мальчик едва не погиб.

Аквапарк не был оборудован спасательным постом, также не было необходимого количества спасателей-инструкторов. Операторами горок и бассейнов работали двое несовершеннолетних, которые даже не прошли инструктаж о навыках оказания первой помощи. Медицинский сотрудник фактически не находился на рабочем месте, рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Допущенные нарушения привели к тому, что 24 июля 2022 года маленький мальчик беспрепятственно прошел на территорию плавательного бассейна для взрослых и прыгнул за бортик. Когда ребенка вытащили из воды посетители парка, у него уже наступила клиническая смерть. Первую медицинскую помощь оказывать было некому — пострадавшего чудом реанимировали врачи скорой помощи. Сейчас мальчик признан инвалидом первой группы, ему нужна длительная реабилитация.

После этого трагического происшествия на 36-летнего директора ООО «Гидропарк Ру», которое является арендатором аквапарка «Зурбаган», было заведено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и направлено в Гагаринский районный суд.