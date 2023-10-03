Аномальное тепло завершилось с приходом октября

Погода на юге России и Северном Кавказе с приходом октября будет соответствовать климатической норме: уже на этой неделе температура понизится из-за прихода холодного воздуха, местами пройдут дожди.

Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

«Сентябрь на юге России и Северном Кавказе был аномально теплым и засушливым, но с приходом октября погода будет соответствовать климатической норме. Уже на этой неделе жители и гости южных регионов это почувствуют. Вот и вступление в настоящую осень: в начале недели первая порция холода — дожди на Северном Кавказе и юге страны, в Крыму — ветер. А к пятнице появившийся из Европы фронтальный раздел принесет новую порцию дождей, похолодание будет уже более интенсивным», — сказала она.

Во вторник, 3 октября, ситуацию можно назвать неблагоприятной из-за холодного воздуха из европейской части России. Над Черным морем закручивается небольшой циклон, поэтому на Северном Кавказе и местами на юге России пройдут дожди и даже грозы, а в Крыму он проявится усилением ветра, поскольку полуостров также попал под влиянием надвигающегося со стороны Европы антициклона, сказала А.Котилевская.

В среду погода в Южном Федеральном округе начнет улучшаться благодаря приходу антициклона из Европы, дожди останутся только на Северном Кавказе. Местами они будут сильными. В четверг осадки прекратятся везде, а в пятницу начнется влияние холодного фронта на Крым, Ростовскую и Волгоградскую области.

«Температура воздуха на курортах будет умеренно теплой. Морская вода в Ейске — до 19 градусов тепла, в Евпатории и Феодосии — до 21 градуса. В Ялте, Алуште, Анапе — до 22 градусов, в Сочи — до 23 градусов, в Туапсе — до 24», — сказала А.Котилевская.

О погоде в Крыму

В Севастополе всю неделю температура воздуха составит 20-22 градуса, во вторник порывы ветра будут достигать 20 м/с. В Керчи во вторник прогнозируют ветер с порывами до 12 м/с при температуре до 18-20 градусов. Со среды ветер станет тише, температура будет понемногу повышаться и к пятнице составит около 23 градусов. Это соответствует климатической норме.