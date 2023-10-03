Абонентов Севастопольгаза принимают в ТЦ «Авангард»

Чтобы упростить населению оформление документов и получение услуг, ПАО «Севастопольгаз» организовало центр обслуживания населения в помещении торгового центра на ул.Токарева, 11.

По словам директора предприятия Александра Волошина, создание центра заняло три месяца. Созданы все условия, чтобы люди могли прийти и получить качественную услугу: комфортное помещение для ожидания включает зоны для детей и маломобильных лиц. Теперь абонентов принимают и в обеденное время.

Абонентский отдел работает с 7.30 до 16.30 с понедельника по пятницу по адресу: ул.Токарева, 11, ТЦ «Авангард».