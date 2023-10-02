В Севастополе открыли Детскую школу искусств

Торжественная церемония начала учебного года состоялась 2 октября с участием детей, которые будут учиться искусствам в новой школе, в присутствии их родителей, гостей и чиновников.

Со 2 октября в новом здании, где разместилось новое учреждение дополнительного образования, будут учиться тысяча юных севастопольцев. И сегодня они все были в школьном дворе: шумные, нарядные, взволнованные встречей с новыми друзьями и преподавателями. Звонкоголосый хор не мог заглушить даже шум воды в фонтане, который на фоне парадных зданий только добавлял происходящему ощущения исключительности.

Как известно, заказчиком нового образовательного объекта стал фонд «Моя история», он же передал по окончанию стройки объект городу. Военные строители завершили работы в рекордные сроки. О том, что было дальше, напомнил глава города.

— Мы подошли очень тщательно к первому набору учеников школы, со всей страны, со всех ведущих институтов искусств и училищ разного профиля в Севастополь приехали педагоги, чтобы поучаствовать в приемных комиссиях. Все, кто сдал экзамены успешно и сегодня начинают учиться, по-настоящему талантливые дети, — приветствовал первых учеников губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Особо он поблагодарил народного артиста России поэта Илью Резника, который, узнав об открытии школы, в соавторстве с севастопольским композитором Александром Батраком написал школьный гимн. Над толпой неслось:

— ... Будем мы школой нашей гордиться,

Трудный путь к совершенству верша,

В искусстве – моя частица,

В искусстве страны – душа...

Сам композитор, присутствующий на церемонии, после торжественной части признался, что впервые услышал написанный им гимн в полном звучании. Он также рассказал, что четыре года назад по его инициативе в Севастополе был открыт детский музыкальный театр «Маленькая страна», с отделением в Ялте.

— Севастополь — уже мой родной город. Мне теперь очень здесь все близко, в Москве мы уже три года не живем, — признался И.Резник. По случаю открытия школы он принес в подарок детям свои книги, а также с удовольствием фотографировался со взрослыми и школьниками.

М.Развожаев во время пресс-подхода также выразил признательность руководителю Московского театра «Табакерка» Владимиру Машкову, чья команда активно участвовала в отборе детей по театральному направлению. По словам М.Развожаева, артист продолжит курировать обучение в школе по своему новому методу, который сейчас внедряется в московской школе театра.

Как прозвучало на открытии, в настоящее время уже полностью сформирован преподавательский состав Школы искусств, утверждены программы обучения. Из тысячи учащихся, 300 — ученики Севастопольской детской художественной школы. Это учебное заведение получило долгожданные мастерские, которые добавились к тем зданиям, которые у севастопольской Художки уже есть.

— Фактически все бюджетное отделение школы будет заниматься в новой Школе искусств. Еще 600 мест отданы новым направлениям: театральному, музыкальному, архитектурному, хореографическому, графическому дизайну, академическому хоровому пению... — продолжил М.Развожаев.

В свою очередь, директор Школы искусств Мария Костевич рассказала, что преподаватели уже заняли места в классах, аудиториях и мастерских. Торжественному дню открытия предшествовал волнующий период поступления и ожидания результатов творческих испытаний. По ее словам, сегодня штат преподавателей на год набран полностью, в школе будут работать 18 высококвалифицированных преподавателей. А вот число учащихся будет расти.

— Сейчас мы набрали только первоклассников, в следующем году они перейдут во второй класс, и мы наберем следующих. Полная загрузка школы — примерно полторы тысячи учащихся, — пояснила М.Костевич.

Школа искусств будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00, что связано со сменностью занятий в общеобразовательных школах.