В январе город получит 18 новых автобусов

Правительство Севастополя утвердило механизм выделения бюджетных ассигнований на приобретение департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры 18 автобусов большого класса, которые будут закуплены за счет специального казначейского кредита.

По словам директора департамента транспорта, технику по контракту должны получить примерно 20 января 2024 года.

— Минпромторг нам дал рекомендацию, мы уже провели комиссию, контракт заключен, в январе ждем поставку новых автобусов, — прокомментировал принятие постановления директор гортранса Станислав Таматаев.

В сентябре сообщалось о планах дептранса приобрести 18 новых ЛиАЗов отечественного производства с отечественными же комплектующими.