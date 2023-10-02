Создадут службу карьерных консультантов

Создание такой службы связано с предстоящей модернизацией Центра занятости, о чем 29 сентября на заседании правительства Севастополя сообщил и.о.директора департамента труда и соцзащиты населения Дмитрий Шамрей.

Он анонсировал изменение в Центре занятости структуры и создание нового подразделения — службы карьерных консультантов. Специалисты нового подразделения будут сопровождать человека на всем протяжении его трудовой карьеры.

Речь идет о возможностях переобучения, получения дополнительной квалификации, компетенций по востребованным профессиям. В качестве примера вспомнили о потребностях обеспечения кадрами предприятий УПК.

Д.Шамрей также сообщил, что с 2019 года в рамках федерального проекта содействия занятости в РФ проходит модернизация государственных служб занятости. Севастополе в текущем году на заседании межведомственной рабочей группы Минтруда РФ успешно защитил региональный проект.

— В этой связи в следующем году будет реализовываться проект комплексной модернизации Центра занятости. Главная цель этой модернизации — усилить позицию службы занятости, повысить ее престиж, разработать новые сервисы. В соответствие с этой программой из федерального бюджета нам будет выделено более 30 млн рублей. Денежные средства будут использованы на технической переоснащение и частичный ремонт Центра занятости», — сказал Д.Шамрей.

Штатную численность Центра занятости при этом менять не собираются.