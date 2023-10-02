Севастопольские мановцы блестяще выступили в Белоруссии

Учащиеся севастопольского отделения Малой академии наук стали абсолютными победителями конкурса научно-технического творчества Союзного государства «Таланты XXI века», который проходил с 25 по 30 сентября в белорусском Минске.

Конкурс собрал 16 лучших мановских команд из России и восемь — из Республики Беларусь. Всего в соревнованиях приняли участие более 350 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята защищали свои научно-исследовательские и технологические проекты. Севастопольская команда, которую возглавил директор МАН Севастополя Сергей Пасеин, представила свои работы в семи секциях.

Результаты участия превзошли все ожидания. Так, Алексей Адонин завоевал Гран-при конкурса, а его научно-исследовательская работа «Управление движением упругого объекта при оптимальном перемещении» признана лучшей. Севастополец разделил высшую награду с 11-классником гимназии №2 города Витебска Максимом Бабицким.

Как пояснил «Севастопольской газете» С.Пасеин, А.Адонин математически рассчитал, как правильно управлять двигателями, чтобы объект, который перемещается (например, рука робота) в конечную точку, приходила туда без колебаний. Последнее является большой проблемой всех систем, поскольку они (объект, манипулятор) при пересечении начинают колебаться. При этом в своей разработке мановец прибег к системе дифференциальных уравнений и математическое моделирование уровня четвертого-пятого курсов технического вуза. Созданный им прибор продемонстрировал правильность расчетов.

У Алексея Адонина (руководители Надежда Варминская и Ольга Рогова) также и первое место. Еще два первых места — у Алексея Близниченко (руководитель Екатерина Глеч) и Дарьи Дербасовой (руководитель Надежда Королькова). Второй результат — у Игоря Николаевского (руководитель Сергей Логинов). В копилке севастопольцев также два третьих места — у Владимира Сенчука (руководитель Юрий Балашов) и Никиты Аксютина (руководитель Сергей Логинов). Специальные призы от членов жюри получили Кирилл Мосевнин и Милена Клевцова.

Награждение победителей состоялось в Национальном детском технопарке. Подводя итоги конкурса, председатель жюри, доктор технических наук, член -корреспондент Национальной академии наук Республики Беларусь Валерий Шелег оценил участие севастопольских юных техников словами: «В этом году команда Севастополя уверенно выдвинулась в лидеры практически по всем номинациям».