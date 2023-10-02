Рецидивист отобрал у прохожего деньги, телефон и пиццу

На улице Горпищенко ранее судимый крымчанин, угрожая ножом, отобрал у 24-летнего севастопольца деньги, телефон и еду. Подозреваемого задержали в Тамбовской области.

Происшествие произошло ночью, возле остановки общественного транспорта. Ранее судимый за грабеж и разбой 34-летний житель Республики Крым, приехал в Севастополь, где решил пополнить свой кошелек привычным для него способом. Заметив прохожего, он стал угрожать ему ножом и заставил парня отдать все, что у него было: 25 тысяч рублей, мобильный телефон и коробку с пиццей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

После ограбления злоумышленник скрылся в Тамбовской области. Там его и задержали сотрудники севастопольской полиции совместно с тамбовскими коллегами. Подозреваемого доставили в Севастополь. Во время допроса задержанный сообщил, что его «бес попутал» и он раскаивается в содеянном.

По статье «Разбой» ему может грозить до 10 лет лишения свободы.